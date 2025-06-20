Приговор экс-руководителю дорожной дирекции и рост цен на продукты:на Ямале 20 июня

В ЯНАО перед судом предстанут 5 жителей города Тюмени, обвиняемые в незаконной организации и проведении азартных игр
Приговор экс-главе дорожной дирекции ЯНАО и вручение медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени ямальскому директору департамента. А также, рост цен на продукты в ЯНАО и приговор за организацию и проведение азартных игр. Об этих и других событиях на Ямале — в подборке URA.RU.
- В Салехарде вынесен приговор бывшему директору Дирекции дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа Игорю Боркуну. По информации, предоставленной пресс-службой окружной прокуратуры, он был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, а также в отмывании денежных средств, полученных преступным путем.
- Руководитель Администрации президента (АП) Сергей Кириенко вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени директору департамента молодежной политики ЯНАО Наилю Хайруллину. Об этом сообщило ведомство в своем telegram-канале.
- С начала года самыми подорожавшими продуктами в ЯНАО стали овощи, рыба, сахар, мясо и хлеб. Снижение цен отмечено на куриные яйца и подсолнечное масло, рассказали в «Тюменьстате».
- В Ноябрьске (ЯНАО) завершено расследование уголовного дела в отношении пяти жителей Тюмени, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр. Как сообщили в Ноябрьском межрайонном следственном отделе СК РФ по ЯНАО, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.
- В ЯНАО продолжается модернизация автодороги Надым — Салехард: в 2025 году по методу холодной регенерации укрепят и заасфальтируют 40 километров дорожного полотна. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
- В Новом Уренгое к июлю 2025 года должно завершиться благоустройство первой очереди прибрежной зоны озера Молодежного. Подрядчик АО «Тюменьтел» израсходовал всю сумму, выделенную городскими властями, — 504, 8 млн рублей. За пять лет строительный объект подорожал на 55 млн рублей, сообщается в документации закупки. Подробности — в материале URA.RU.
- Правительство ЯНАО заключило соглашения о сотрудничестве с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и Всероссийским институтом генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова. Документы были подписаны в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили в пресс-службе правительства Ямала.
- Правительство ЯНАО подписало соглашение о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Креативная экономика» в рамках Петербургского международного экономического форума. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, документ направлен на развитие и продвижение креативных индустрий на Ямале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!