26 июня 2025

Захарова жестко ответила на атаку ВСУ на китайского журналиста

Захарова расценила атаку на китайского журналиста террористическим нападением
© Служба новостей «URA.RU»
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Захарова пожелала китайскому корреспонденту скорейшего выздоровления
Захарова пожелала китайскому корреспонденту скорейшего выздоровления Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киевские власти совершили нападение на китайских журналистов в Курской области, которое квалифицируется как террористический акт. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Целенаправленный удар именно по съемочной группе китайского телеканала свидетельствует о намерении киевского режима заставить замолчать и де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые стремятся доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО», — заявила Захарова в своем telegram-канале. Она пожелала китайскому корреспонденту скорейшего выздоровления.

По словам Захаровой, удар беспилотника был нанесен целенаправленно по журналистам, несмотря на то, что корреспондент был одет в бронежилет с надписью «PRESS». Она подчеркнула, что такие действия свидетельствуют о попытке киевских властей «заставить замолчать и де-факто уничтожить» представителей СМИ, которые освещают события специальной военной операции объективно.  

Сотрудник телекомпании Phoenix самостоятельно прибыл в поселок Коренево Кореневского района, подвергшийся атаке украинских беспилотников. В результате происшествия журналист получил открытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану в области темени. В ближайшее время пострадавшего планируется транспортировать в Курскую областную больницу, где, по словам врио губернатора Александра Хинштейна, медицинские специалисты предпримут все возможные меры для спасения его жизни и восстановления здоровья. Сообщается, что корреспондент занимался подготовкой репортажа о жителях Курской области, напоминает телеканал 360.

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Киевские власти совершили нападение на китайских журналистов в Курской области, которое квалифицируется как террористический акт. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Целенаправленный удар именно по съемочной группе китайского телеканала свидетельствует о намерении киевского режима заставить замолчать и де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые стремятся доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО», — заявила Захарова в своем telegram-канале. Она пожелала китайскому корреспонденту скорейшего выздоровления. По словам Захаровой, удар беспилотника был нанесен целенаправленно по журналистам, несмотря на то, что корреспондент был одет в бронежилет с надписью «PRESS». Она подчеркнула, что такие действия свидетельствуют о попытке киевских властей «заставить замолчать и де-факто уничтожить» представителей СМИ, которые освещают события специальной военной операции объективно.   Сотрудник телекомпании Phoenix самостоятельно прибыл в поселок Коренево Кореневского района, подвергшийся атаке украинских беспилотников. В результате происшествия журналист получил открытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану в области темени. В ближайшее время пострадавшего планируется транспортировать в Курскую областную больницу, где, по словам врио губернатора Александра Хинштейна, медицинские специалисты предпримут все возможные меры для спасения его жизни и восстановления здоровья. Сообщается, что корреспондент занимался подготовкой репортажа о жителях Курской области, напоминает телеканал 360.
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