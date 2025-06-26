Захарова жестко ответила на атаку ВСУ на китайского журналиста

Киевские власти совершили нападение на китайских журналистов в Курской области, которое квалифицируется как террористический акт. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Целенаправленный удар именно по съемочной группе китайского телеканала свидетельствует о намерении киевского режима заставить замолчать и де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые стремятся доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО», — заявила Захарова в своем telegram-канале. Она пожелала китайскому корреспонденту скорейшего выздоровления.
По словам Захаровой, удар беспилотника был нанесен целенаправленно по журналистам, несмотря на то, что корреспондент был одет в бронежилет с надписью «PRESS». Она подчеркнула, что такие действия свидетельствуют о попытке киевских властей «заставить замолчать и де-факто уничтожить» представителей СМИ, которые освещают события специальной военной операции объективно.
Сотрудник телекомпании Phoenix самостоятельно прибыл в поселок Коренево Кореневского района, подвергшийся атаке украинских беспилотников. В результате происшествия журналист получил открытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану в области темени. В ближайшее время пострадавшего планируется транспортировать в Курскую областную больницу, где, по словам врио губернатора Александра Хинштейна, медицинские специалисты предпримут все возможные меры для спасения его жизни и восстановления здоровья. Сообщается, что корреспондент занимался подготовкой репортажа о жителях Курской области, напоминает телеканал 360.
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