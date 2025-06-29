Азербайджан массово отменяет концерты российских звезд из-за задержаний в РФ

Азербайджан отменил ряд культурных мероприятий с участием российских артистов и организаций, включая концерты, театральные постановки и выступления российских комиков. Информация размещена на местной платформе по продаже билетов iTicket. Решение связано с массовыми задержаниями азербайджанцев в Екатеринбурге.
«Все мероприятия, запланированные в Азербайджане российскими государственными и частными учреждениями, отменены», — сообщили в азербайджанском Минкультуры. В частности, отменены концерты Леонида Агутина и Анжелики Варум, Басты, а также спектакли «Щелкунчик», «Дюймовочка», «Мастер и Маргарита» и выступления российских стендап-комиков. Люди, купившие билеты на эти мероприятия, могут вернуть средства в пунктах продаж или через онлайн-платформу.
Массовые задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге прошли 27 июня в рамках расследования убийства торговца, совершенного в 2001 году, а также других преступлений прошлых лет. В дело вмешалось Министерство иностранных дел Азербайджана, потребовав от России тщательного расследования обстоятельств инцидента. После этого азербайджанские власти отменили все российские культурные мероприятия.
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