Азербайджан массово отменяет концерты российских звезд из-за задержаний в РФ

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В Азербайджане отменены концерты Леонида Агутина, Басты и ряд российских театральных постановок
В Азербайджане отменены концерты Леонида Агутина, Басты и ряд российских театральных постановок Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Азербайджан отменил ряд культурных мероприятий с участием российских артистов и организаций, включая концерты, театральные постановки и выступления российских комиков. Информация размещена на местной платформе по продаже билетов iTicket. Решение связано с массовыми задержаниями азербайджанцев в Екатеринбурге.

«Все мероприятия, запланированные в Азербайджане российскими государственными и частными учреждениями, отменены», — сообщили в азербайджанском Минкультуры. В частности, отменены концерты Леонида Агутина и Анжелики Варум, Басты, а также спектакли «Щелкунчик», «Дюймовочка», «Мастер и Маргарита» и выступления российских стендап-комиков. Люди, купившие билеты на эти мероприятия, могут вернуть средства в пунктах продаж или через онлайн-платформу.

Массовые задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге прошли 27 июня в рамках расследования убийства торговца, совершенного в 2001 году, а также других преступлений прошлых лет. В дело вмешалось Министерство иностранных дел Азербайджана, потребовав от России тщательного расследования обстоятельств инцидента. После этого азербайджанские власти отменили все российские культурные мероприятия.

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Азербайджан отменил ряд культурных мероприятий с участием российских артистов и организаций, включая концерты, театральные постановки и выступления российских комиков. Информация размещена на местной платформе по продаже билетов iTicket. Решение связано с массовыми задержаниями азербайджанцев в Екатеринбурге. «Все мероприятия, запланированные в Азербайджане российскими государственными и частными учреждениями, отменены», — сообщили в азербайджанском Минкультуры. В частности, отменены концерты Леонида Агутина и Анжелики Варум, Басты, а также спектакли «Щелкунчик», «Дюймовочка», «Мастер и Маргарита» и выступления российских стендап-комиков. Люди, купившие билеты на эти мероприятия, могут вернуть средства в пунктах продаж или через онлайн-платформу. Массовые задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге прошли 27 июня в рамках расследования убийства торговца, совершенного в 2001 году, а также других преступлений прошлых лет. В дело вмешалось Министерство иностранных дел Азербайджана, потребовав от России тщательного расследования обстоятельств инцидента. После этого азербайджанские власти отменили все российские культурные мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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