Баку призвал Россию расследовать задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось к России с требованием провести тщательное расследование обстоятельств задержания азербайджанских граждан в Екатеринбурге. Обращение опубликовано на официальном сайте ведомства.
«Мы ожидаем, что российская сторона немедленно проведет тщательное расследование инцидента», — говорится в сообщении. Известно, что некоторых задержанных после следственных действий уже отпустили.
Задержания связаны с расследованием нераскрытого убийства торговца, совершенного в 2001 году. Задержанных также проверят на причастность и к другим преступлениям.
Свыше 50 уроженцев Азербайджана задержали 27 июня. По словам источника URA.RU, претензии у силовиков могли возникнуть и к главному азербайджанцу в Екатеринбурге, главе организации «Азербайджан-Урал» Шахину Шихлински. Сам он назвал эту информацию «враньем и ложью».
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