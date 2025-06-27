27 июня 2025

Баку призвал Россию расследовать задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

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Силовики задержали больше полусотни граждан Азербайджана
Силовики задержали больше полусотни граждан Азербайджана Фото:
новость из сюжета

Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось к России с требованием провести тщательное расследование обстоятельств задержания азербайджанских граждан в Екатеринбурге. Обращение опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Мы ожидаем, что российская сторона немедленно проведет тщательное расследование инцидента», — говорится в сообщении. Известно, что некоторых задержанных после следственных действий уже отпустили.

Задержания связаны с расследованием нераскрытого убийства торговца, совершенного в 2001 году. Задержанных также проверят на причастность и к другим преступлениям.

Свыше 50 уроженцев Азербайджана задержали 27 июня. По словам источника URA.RU, претензии у силовиков могли возникнуть и к главному азербайджанцу в Екатеринбурге, главе организации «Азербайджан-Урал» Шахину Шихлински. Сам он назвал эту информацию «враньем и ложью».

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Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось к России с требованием провести тщательное расследование обстоятельств задержания азербайджанских граждан в Екатеринбурге. Обращение опубликовано на официальном сайте ведомства. «Мы ожидаем, что российская сторона немедленно проведет тщательное расследование инцидента», — говорится в сообщении. Известно, что некоторых задержанных после следственных действий уже отпустили. Задержания связаны с расследованием нераскрытого убийства торговца, совершенного в 2001 году. Задержанных также проверят на причастность и к другим преступлениям. Свыше 50 уроженцев Азербайджана задержали 27 июня. По словам источника URA.RU, претензии у силовиков могли возникнуть и к главному азербайджанцу в Екатеринбурге, главе организации «Азербайджан-Урал» Шахину Шихлински. Сам он назвал эту информацию «враньем и ложью».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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