Азербайджан отменил все российские культурные мероприятия

В Азербайджане отменили все культурные мероприятия, организуемых российскими государственными и частными учреждениями. Об этом сообщили в азербайджанском Министерстве культуры.
«Государственные и частные проекты России в Азербайджане, такие как культурные мероприятия (концерты, фестивали, спектакли, выставки и так далее), отменяются», — говорится в сообщении Минкульта Азербайджана в соцсети X. Как уточнили в ведомстве, поводом для этого стали события в Екатеринбурге. Также там рекомендовали всем гражданам, уже купившим билеты на отмененные мероприятия, обратиться за возвратом средств в пункты продаж и на онлайн-платформы.
По данным следственного управления СК РФ по Свердловской области, правоохранительные органы пресекли деятельность этнической группировки, подозреваемой в совершении ряда убийств и покушений на убийство в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. Против участников заведены уголовные дела по статьям о заказных убийствах и покушениях на убийство, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
В МИД России сообщили, что временный поверенный в делах РФ Петр Волоковых был вызван в азербайджанское внешнеполитическое ведомство для разъяснения ситуации. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона предоставила необходимые объяснения по инциденту.
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