Еще один регион попал в зону поражения украинских дронов

В Ульяновской области объявили беспилотную опасность
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ульяновской области объявили режим беспилотной опасности
В Ульяновской области объявили режим беспилотной опасности Фото:

В Ульяновской области введен режим беспилотной опасности из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.

«В Ульяновской области введен режим беспилотной опасности. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал глава региона в своем telegram-канале. По его словам, также введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ульяновска. Губернатор уточнил, что все меры принимаются для обеспечения безопасности жителей и инфраструктуры области.

В течение последних трех часов о беспилотной опасности объявляли в Саратовской области и Татарстане. Также несколько российские аэропортов ввели план «Ковер». 

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В Ульяновской области введен режим беспилотной опасности из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских. «В Ульяновской области введен режим беспилотной опасности. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал глава региона в своем telegram-канале. По его словам, также введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ульяновска. Губернатор уточнил, что все меры принимаются для обеспечения безопасности жителей и инфраструктуры области. В течение последних трех часов о беспилотной опасности объявляли в Саратовской области и Татарстане. Также несколько российские аэропортов ввели план «Ковер». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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