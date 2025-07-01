Еще один регион попал в зону поражения украинских дронов

В Ульяновской области введен режим беспилотной опасности из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.
«В Ульяновской области введен режим беспилотной опасности. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал глава региона в своем telegram-канале. По его словам, также введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ульяновска. Губернатор уточнил, что все меры принимаются для обеспечения безопасности жителей и инфраструктуры области.
В течение последних трех часов о беспилотной опасности объявляли в Саратовской области и Татарстане. Также несколько российские аэропортов ввели план «Ковер».
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