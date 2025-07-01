Четвертый по счету аэропорт России ввел ограничения на полеты из-за беспилотников

За последние три часа уже четвертый российский аэропорт ограничил полеты. На этот раз план «Ковер» ввели в Нижнекамске. Это второй аэропорт в Татарстане, где введены ограничения на перелеты. В регионе действует режим беспилотной опасности.
«Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE)», — передает Росавиация в своем telegram-канале.
Власти Татарстана также предупредили горожан о возможных проблемах со связью. До этого о режиме беспилотной опасности также сообщали в Саратовской области. За последние три часа полеты ограничили аэропорты Саратова, Ульяновск, Казань и Нижнекамска.
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