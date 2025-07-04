К Резникову нагрянули с обысками из-за закупок для ВСУ

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У Алексея Резникова прошли обыски из-за дела 2023 года
У Алексея Резникова прошли обыски из-за дела 2023 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у бывшего главы Минобороны Алексея Резникова. Следственные действия связаны с делом о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам, пишут украинские СМИ. 

"НАБУ провело обыски у экс-министра обороны Алексея Резникова по делу о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам", — говорится в telegram-канале издания "Зеркало недели". Во время обыском у него нашли "левый телефон". 

Украинские СМИ сообщали, что Министерство обороны страны заключило в 2023 году контракт на организацию питания для воинских частей в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях на сумму 13,2 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). Согласно публикациям, стоимость ряда продуктов, закупаемых для армии, была вдвое или втрое выше розничных цен в столичных магазинах.

Тогдашний министр обороны Алексей Резников объяснял выявленные расхождения технической ошибкой и заявлял, что информация о завышенных ценах распространяется с признаками манипуляций. В сентябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста главы Минобороны. 

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у бывшего главы Минобороны Алексея Резникова. Следственные действия связаны с делом о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам, пишут украинские СМИ.  "НАБУ провело обыски у экс-министра обороны Алексея Резникова по делу о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам", — говорится в telegram-канале издания "Зеркало недели". Во время обыском у него нашли "левый телефон".  Украинские СМИ сообщали, что Министерство обороны страны заключило в 2023 году контракт на организацию питания для воинских частей в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях на сумму 13,2 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). Согласно публикациям, стоимость ряда продуктов, закупаемых для армии, была вдвое или втрое выше розничных цен в столичных магазинах. Тогдашний министр обороны Алексей Резников объяснял выявленные расхождения технической ошибкой и заявлял, что информация о завышенных ценах распространяется с признаками манипуляций. В сентябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста главы Минобороны. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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