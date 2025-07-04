К Резникову нагрянули с обысками из-за закупок для ВСУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у бывшего главы Минобороны Алексея Резникова. Следственные действия связаны с делом о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам, пишут украинские СМИ.
"НАБУ провело обыски у экс-министра обороны Алексея Резникова по делу о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам", — говорится в telegram-канале издания "Зеркало недели". Во время обыском у него нашли "левый телефон".
Украинские СМИ сообщали, что Министерство обороны страны заключило в 2023 году контракт на организацию питания для воинских частей в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях на сумму 13,2 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). Согласно публикациям, стоимость ряда продуктов, закупаемых для армии, была вдвое или втрое выше розничных цен в столичных магазинах.
Тогдашний министр обороны Алексей Резников объяснял выявленные расхождения технической ошибкой и заявлял, что информация о завышенных ценах распространяется с признаками манипуляций. В сентябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста главы Минобороны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.