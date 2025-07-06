06 июля 2025

Андрей Рублев завершил выступление на Уимблдоне-2025

Андрей Рублев уступил Карлосу Алькарасу в четвертом круге Уимблдона
© Служба новостей «URA.RU»
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Рублев проиграл Алькарасу и вылетел с Уимблдона-2025
Рублев проиграл Алькарасу и вылетел с Уимблдона-2025 Фото:

Россиянин Андрей Рублев, занимающий 14-ю строчку мирового рейтинга, завершил борьбу на Уимблдонском турнире, уступив в матче четвертого круга испанцу Карлосу Алькарасу, второй ракетке мира.

Игра завершилась со счетом 7:6, 3:6, 4:6, 4:6 за 2 часа 42 минуты. Рублев сделал 6 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и смог реализовать лишь один из четырех брейк-пойнтов.

Алькарас, в свою очередь, оказался сильнее в ключевы моментах и пробился в четвертьфинал престижного турнира.

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Россиянин Андрей Рублев, занимающий 14-ю строчку мирового рейтинга, завершил борьбу на Уимблдонском турнире, уступив в матче четвертого круга испанцу Карлосу Алькарасу, второй ракетке мира. Игра завершилась со счетом 7:6, 3:6, 4:6, 4:6 за 2 часа 42 минуты. Рублев сделал 6 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и смог реализовать лишь один из четырех брейк-пойнтов. Алькарас, в свою очередь, оказался сильнее в ключевы моментах и пробился в четвертьфинал престижного турнира.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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