Белоусов сделал заявление для участников СВО по получению льготы. Видео

Военнослужащие СВО смогут подтверждать свой статус в онлайн-режиме
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Уже сформировано более 110 тысяч электронных справок
Уже сформировано более 110 тысяч электронных справок Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции (СВО), теперь могут подтверждать свой статус в онлайн-режиме. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«МО РФ с Минцифры реализовало возможность мгновенно в онлайн-режиме подтверждать участие военнослужащего в спецоперации», — передает Минобороны РФ. Теперь для получения федеральных и региональных льгот не требуется предоставлять бумажные справки или другие документы — все данные обрабатываются автоматически на основании информации из базы данных Министерства обороны.

По данным ведомства, уже сформировано более 110 тысяч электронных справок об участии в спецоперации. Подать заявку и получить подтверждение можно через портал «Госуслуги».

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Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции (СВО), теперь могут подтверждать свой статус в онлайн-режиме. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. «МО РФ с Минцифры реализовало возможность мгновенно в онлайн-режиме подтверждать участие военнослужащего в спецоперации», — передает Минобороны РФ. Теперь для получения федеральных и региональных льгот не требуется предоставлять бумажные справки или другие документы — все данные обрабатываются автоматически на основании информации из базы данных Министерства обороны. По данным ведомства, уже сформировано более 110 тысяч электронных справок об участии в спецоперации. Подать заявку и получить подтверждение можно через портал «Госуслуги».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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