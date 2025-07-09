Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции (СВО), теперь могут подтверждать свой статус в онлайн-режиме. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
«МО РФ с Минцифры реализовало возможность мгновенно в онлайн-режиме подтверждать участие военнослужащего в спецоперации», — передает Минобороны РФ. Теперь для получения федеральных и региональных льгот не требуется предоставлять бумажные справки или другие документы — все данные обрабатываются автоматически на основании информации из базы данных Министерства обороны.
По данным ведомства, уже сформировано более 110 тысяч электронных справок об участии в спецоперации. Подать заявку и получить подтверждение можно через портал «Госуслуги».
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