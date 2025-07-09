Российские туристы дали честный отзыв на отдых в Крыму

Сезон отдыха в Крыму в 2025 году преподнес туристам неприятный сюрприз: несмотря на традиционную популярность полуострова, качество сервиса и уровень цен вызвали у гостей неоднозначную реакцию. О своем отдыхе сообщили сами туристы.
«Путешествие в Крым начинается с проверки на прочность. Например, железнодорожное путешествие из Москвы в Симферополь представляет из себя: плацкартный вагон, цена за который в сезон достигает 15-18 тысяч рублей в один конец; <...> время в пути — от 28 до 33 часов вместо прежних 24», — пишет медиаплатформа со ссылкой на слова туристов. Уточняется, что в купе место — от 25 тысяч.
Там же отметили, что кондиционеры в вагонах часто не работают, а туалеты закрывают на длительных стоянках. Не меньшие сложности ожидали тех, кто выбрал автобус: подолгу стоять в пробках на подъезде к Крымскому мосту стало обычным делом.
После прибытия гостей ждут высокие цены на питание и проживание, отмечает платформа. Чашка кофе в обычной кофейне стоит 600–800 рублей, салат «Оливье» в столовой — от 1200 рублей, аренда шезлонга у моря — 1500 рублей в час. За номер с ремонтом 90-х просят от 20 тысяч рублей за ночь. Однако, как отмечают туристы, возможность найти более бюджетные кафе, где салаты стоят от 400 рублей, а выбор блюд достаточно большой, есть.
Отдельной темой остается состояние пляжей: большинство из них напоминает туристам советские времена — узкие полоски берега шириной 2–3 метра, отсутствие элементарной инфраструктуры вроде лежаков, зонтиков и душевых. В отзывах отмечают антисанитарию: встречаются случаи сброса канализационных стоков в море, а также навязчивых продавцов и фотографов с животными. Даже платные пляжи зачастую оказываются просто пустыми участками побережья.
Несмотря на все неудобства, Крым по-прежнему привлекает отдыхающих. Однако, по отзывам туристов, с каждым годом ожидания от отпуска все реже совпадают с реальностью: «За такие деньги хочется хотя бы чистый пляж и достойное обслуживание».
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