Хуситы выдвинули ультиматум всем судам, идущим в израильские порты

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о намерении наносить удары по всем судам, которые имеют отношение к портам Израиля. Об этом сообщил официальный представитель организации Яхья Сариа.
«Йеменские вооруженные силы предупреждают все компании о необходимости прекратить взаимодействие с портами израильского противника, начиная с момента выхода этого заявления. Если нет, то корабли, вне зависимости от пункта назначения, будут атакованы в любом месте, до которого смогут добраться наши ракеты и беспилотники», — заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
В сообщении подчеркивается, что хуситы намерены расширить географию атак на морские суда, связанные с Израилем, независимо от маршрута и конечного пункта назначения. Представитель движения отметил, что под угрозой окажутся не только израильские корабли, но и любые суда, которые продолжают сотрудничать с израильскими портами.
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