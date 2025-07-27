27 июля 2025

Хуситы выдвинули ультиматум всем судам, идущим в израильские порты

Хуситы намерены атаковать суда, связанные с Израилем
© Служба новостей «URA.RU»
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Хуситы выдвинули ультиматум Израилю
Хуситы выдвинули ультиматум Израилю Фото:

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о намерении наносить удары по всем судам, которые имеют отношение к портам Израиля. Об этом сообщил официальный представитель организации Яхья Сариа.

«Йеменские вооруженные силы предупреждают все компании о необходимости прекратить взаимодействие с портами израильского противника, начиная с момента выхода этого заявления. Если нет, то корабли, вне зависимости от пункта назначения, будут атакованы в любом месте, до которого смогут добраться наши ракеты и беспилотники», — заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

В сообщении подчеркивается, что хуситы намерены расширить географию атак на морские суда, связанные с Израилем, независимо от маршрута и конечного пункта назначения. Представитель движения отметил, что под угрозой окажутся не только израильские корабли, но и любые суда, которые продолжают сотрудничать с израильскими портами.

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Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о намерении наносить удары по всем судам, которые имеют отношение к портам Израиля. Об этом сообщил официальный представитель организации Яхья Сариа. «Йеменские вооруженные силы предупреждают все компании о необходимости прекратить взаимодействие с портами израильского противника, начиная с момента выхода этого заявления. Если нет, то корабли, вне зависимости от пункта назначения, будут атакованы в любом месте, до которого смогут добраться наши ракеты и беспилотники», — заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah. В сообщении подчеркивается, что хуситы намерены расширить географию атак на морские суда, связанные с Израилем, независимо от маршрута и конечного пункта назначения. Представитель движения отметил, что под угрозой окажутся не только израильские корабли, но и любые суда, которые продолжают сотрудничать с израильскими портами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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