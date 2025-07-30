Сервис Speedtest уличили в работе на иностранные спецслужбы

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Speedtest мог передавать данные о россиянах спецслужбам
Speedtest мог передавать данные о россиянах спецслужбам Фото:

Сервис для проверки скорости работы интернета Speedtest собирал данные о россиянах, которые могли пригодиться иностранных спецслужбам. Об этом сообщил депутат Антон Немкин.

Speedtest собирал технические данные о работе сетей в России. Эта информация могла попасть к иностранных спецслужбам, подчеркнул Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал упомянутый сервис. Причина ограничения: угроза безопасности для Рунета.

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Сервис для проверки скорости работы интернета Speedtest собирал данные о россиянах, которые могли пригодиться иностранных спецслужбам. Об этом сообщил депутат Антон Немкин. Speedtest собирал технические данные о работе сетей в России. Эта информация могла попасть к иностранных спецслужбам, подчеркнул Антон Немкин в беседе с РИА Новости. Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал упомянутый сервис. Причина ограничения: угроза безопасности для Рунета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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