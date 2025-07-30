Сервис Speedtest уличили в работе на иностранные спецслужбы

Speedtest мог передавать данные о россиянах спецслужбам
Сервис для проверки скорости работы интернета Speedtest собирал данные о россиянах, которые могли пригодиться иностранных спецслужбам. Об этом сообщил депутат Антон Немкин.
Speedtest собирал технические данные о работе сетей в России. Эта информация могла попасть к иностранных спецслужбам, подчеркнул Антон Немкин в беседе с РИА Новости.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал упомянутый сервис. Причина ограничения: угроза безопасности для Рунета.
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