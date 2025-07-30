Роскомнадзор заблокировал интернет-сервис Speedtest

Роскомнадзор ограничил доступ к популярному сервису измерения скорости интернета Speedtest, принадлежащему компании Ookla. Причиной ограничения названы выявленные угрозы безопасности.
«Доступ к сервису Speedtest ограничен в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети „Интернет“, — рассказали в ведомстве РИА Новости. Ранее в России рассматривалась возможность введения запрета на использование американского сервиса. По мнению экспертов, существует вероятность того, что компания Ookla передает сведения о функционировании российских сетей иностранным спецслужбам, что способно увеличить угрозу кибератак.
В ноябре 2024 года депутат Госдумы Антон Горелкин выразил сомнения в надежности сервиса Speedtest. По его словам, несмотря на многолетнее позиционирование как мирового стандарта измерения скорости интернета, сервис якобы собирал подробную информацию о сетях и передавал ее американским спецслужбам.
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