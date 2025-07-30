Украина собирается воспользоваться противоречиями, которые складываются между Россией и Азербайджаном в последнее время. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Киев планирует воспользоваться напряженностью между Москвой и Баку для разжигания вражды и ненависти на национальной почве. Слова Марии Захаровой передает ТАСС.
Ранее Украина якобы заключила первое соглашение на импорт газа из Азербайджана, пишет "Царьград". Также украинская журналистка передала президенту Азербайджана шевроны ВСУ. Во время этого он призвал Украину продолжать сопротивляться в конфликте с Россией. Захарова отмечала, что администрация президента РФ на произошедшее была передана Баку. Она также призывала азербайджанские власти освободить задержанных россиян, которых те продолжают удерживать.
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