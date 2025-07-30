Лесной пожар в турецкой Бурсе потушили на пятые сутки

Пожар в лесах турецкой провинции Бурса, который бушевал пять суток, удалось полностью ликвидировать. Об этом 30 июля сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы в эфире телеканала TRT Haber.
«Из 69 вспыхнувших лесных пожаров 67 локализованы и потушены, в том числе пожар в провинции Бурса в районах Османели и Харманджык. На данный момент активны два пожара, они не представляют угрозы — один в районе Ходжалар провинции Афьонкарахисар, другой в Тавасе провинции Денизли, оба вспыхнули сегодня вечером, их тушат», — сообщил Юмаклы.
Министр уточнил, что с начала 2024 года на территории Турции произошло свыше 4,4 тысячи лесных пожаров — это на 209 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. По оценке ведомства, причиной подавляющего большинства возгораний (96%) является человеческий фактор. В борьбе с огнем участвовали 27 самолетов, 105 вертолетов и 14 беспилотных летательных аппаратов. За этот год огонь уничтожил 0,11% лесного фонда страны — этот показатель ниже, чем во Франции и Португалии.
При пожаре в Бурсе погиб один пожарный, еще трое человек стали жертвами ДТП с автоцистерной по пути к месту возгорания. Власти эвакуировали более двух тысяч жителей из зон повышенной опасности. Местные СМИ сообщали о попытке самосуда над подозреваемым в поджоге бывшим военным. Спасатели продолжают работу на фоне аномальной жары: по данным метеорологов, температура воздуха в отдельных регионах превышает сезонную норму на 7–12 градусов и местами достигла рекордных 50,5 градуса.
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