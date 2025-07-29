В Турции продолжаются сильные лесные пожары. Огонь быстро распространяется из-за ветра и пока не локализован. В Карабюке эвакуированы жители четырех районов и одной деревни. Пожар подбирается к популярным курортам, куда часто приезжают российские туристы.
Российское посольство в Турции сообщает, что на данный момент не располагает информацией о гражданах России, пострадавших в результате лесных пожаров. Подробнее о ситуации — в материале URA.RU.
Где в Турции бушует стихия
Эвакуация нескольких районов в Карабюке
Власти эвакуировали четыре района и одну деревню в турецком Карабюке из-за лесного пожара, который продолжается второй день. По данным администрации губернатора провинции, эвакуация затронула жителей микрорайонов Кабаоглу и Чакырлар деревни Кахьялар, центр Калекей и микрорайон Сарыконак. Как подчеркнул губернатор Карабюка Мустафа Явуз, меры приняты в качестве предосторожности ради безопасности населения.
Власти уточнили, что пожар вспыхнул накануне в лесной зоне деревни Кахьялар в центральном районе Карабюка и быстро распространился из-за сильного ветра. Для ликвидации огня привлечены четыре вертолета, 174 единицы техники и 481 сотрудник экстренных служб. Тушение проводится как с воздуха, так и с земли, пишет Sozcu.
Пожар в Бурсе
В Бурсе 26 июля вспыхнул масштабный лесной пожар, который из-за сильного ветра быстро распространился и вынудил власти эвакуировать жителей деревни, а также перекрыть несколько дорог. На месте происшествия круглосуточно ведутся работы по тушению огня, к которым привлекаются не только профессиональные пожарные, но и местные жители, пишет Milliyet.
Пожар охватил и район Орханели. Кроме того, уже третий день пламя бушует в Кестеле и Гюрсу. В операции по ликвидации возгорания принимают участие шесть воздушных судов, четыре вертолета, 855 единиц спецтехники, а также около 2,3 тысячи сотрудников экстренных служб.
Пламя в других районах турции
Пламя бушует около деревни Кале. Население некоторых районов эвакуировано.
Продолжается тушение лесных пожаров, вспыхнувших в районе Мезарлык деревни Чавушлар района Сафранболу. Кроме того, пламя вспыхнуло и в районе Пазар Йери микрорайона Меркез деревни Кышла района Оваджик. Также спасатели трудятся над тушением огня в районе Чакмак района Харманджик.
Несколько человек обвинены в причастности к началу пожаров
Предъявлены обвинения
По данным местных СМИ, одному подозреваемому уже предъявлено обвинение в причастности к возникновению пожара. В ходе тушения огня в сельском районе Чакмак района Харманджик местные жители заметили мужчину, который пытался поджечь кустарник на противоположной стороне дороги.
Когда к месту происшествия прибыли жандармерия и местные жители, подозреваемый попытался скрыться. Несмотря на начавшуюся погоню, ему удалось убежать. Однако очевидцы сумели запечатлеть происходящее на камеры мобильных телефонов.
В данный момент жандармерия продолжает розыск подозреваемого. Пожарные службы отмечают, что ситуация остается сложной из-за погодных условий, однако угрозы для жизни людей нет.
Один человек задержан
В то же время поступила информация, что 30-летний Уфук Айтекин, арестованный по подозрению в организации пожара в Бурсе, сознался в совершенном преступлении. Также найден мобильный телефон мужчины. Он сгорел на месте происшествия в лесном массиве, пишет Gazeteoksijen.
Статистика по пожарам в Турции
Сколько лесов в зоне риска
В настоящее время около 55% от общего объема турецких лесов, составляющего приблизительно 23 миллиона гектаров, подвержены риску возгорания. Это соответствует примерно 12,5 миллионам гектаров, находящихся в зоне повышенной опасности, сообщил Milliyet.
Большинство лесных пожаров в стране — до 98% — происходят по вине человека. Ежегодно в Турции в результате примерно 2,2 тысячи отдельных возгораний выгорает около 14 тысяч гектаров леса.
Мнение эксперта
Доцент кафедры лесной инженерии, а также кафедры энтомологии и охраны леса Караденизского технического университета (КТУ), доктор Кадир Альперен Джошкунер сообщил, что в текущем году ущерб от пожаров составил порядка 40–50 тысяч гектаров земель, пишет Milliyet. При этом ущерб понесли не только лесные массивы, но и сельскохозяйственные земли, а также населенные пункты.
Заявление министра окружающий среды
Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум, прокомментировав ситуацию с лесными пожарами, сообщил, что в результате возгораний, произошедших в Бурсе, Карабюке, Сакарье, Биледжике, Ушаке и Анталье, серьезно пострадали или были полностью уничтожены 104 объекта недвижимости. Из них 68 представляют собой жилые дома.
Могут ли пострадать россияне
Посольство России в Турции сообщило, что не располагает информацией о россиянах, пострадавших во время природных пожаров в стране. «Сведений о пострадавших от стихийного бедствия гражданах России не имеется.
Соответствующих обращений в российские загранучреждения в Турции не поступало. Посольство повторяет рекомендацию избегать посещения районов, охваченных лесными пожарами, а также принимать меры, чтобы не подвергнуться вредному воздействию установившейся жары», — сообщили в дипмиссии.
В посольстве уточнили, что количество лесных пожаров в Турции значительно увеличилось за последнюю неделю из-за жаркой и ветреной погоды. Посольство продолжает мониторинг ситуации и рекомендует гражданам России соблюдать меры предосторожности при нахождении в регионах, где сохраняется опасность природных пожаров.
Отдельно в посольстве сообщили, что 27 июля пожарная служба АЭС «Аккую» участвовала в ликвидации лесного пожара в районе Бахчедереси провинции Мерсин, который находился в 45 километрах к северу от строительной площадки станции. В тушении были задействованы автоцистерна, три водовоза и 36 сотрудников пожарной службы объекта. Пожар не представлял угрозы для объектов АЭС. Кроме того, к борьбе с огнем подключены два российских самолета БЕ-200, прибывшие в Турцию в начале июня по линии МЧС России.
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