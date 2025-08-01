01 августа 2025

Трамп заявил о готовности к использованию ядерного оружия

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Трамп заявил, что США должны быть готовы к использованию ядерного оружия
Трамп заявил, что США должны быть готовы к использованию ядерного оружия Фото:
новость из сюжета
Трамп приказал разместить ядерные подлодки после ссоры с Медведевым

США должны быть готовы, когда речь заходит об использовании ядерного оружия. С таким заявлением выступил президент Дональд Трамп, комментируя свой приказ отправить ядерные подлодки в ответ на конфликт с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

«[Медведев] говорил о ядерном оружии. А когда речь заходит о ядерном оружии, мы должны быть готовы — и мы полностью готовы», — рассказал Трамп журналистам. Слова приводит РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп распорядился разместить две атомные подлодки в ответ на заявления Дмитрия Медведева, назвав их «крайне провокационными», однако подробности о направлении их переброски не раскрывал. После этого заявления резко снизился индекс Мосбиржи и выросла цена нефти Brent. Пентагон и Белый дом пока не прокомментировали ситуацию.

Выходка Трампа без ответа не останется, заявила URA.RU зампред комитета ГД по международным делам Светлана Журова. Подробнее о конфликте президента США и Медведева — в материале URA.RU.

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США должны быть готовы, когда речь заходит об использовании ядерного оружия. С таким заявлением выступил президент Дональд Трамп, комментируя свой приказ отправить ядерные подлодки в ответ на конфликт с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. «[Медведев] говорил о ядерном оружии. А когда речь заходит о ядерном оружии, мы должны быть готовы — и мы полностью готовы», — рассказал Трамп журналистам. Слова приводит РИА Новости. Ранее Дональд Трамп распорядился разместить две атомные подлодки в ответ на заявления Дмитрия Медведева, назвав их «крайне провокационными», однако подробности о направлении их переброски не раскрывал. После этого заявления резко снизился индекс Мосбиржи и выросла цена нефти Brent. Пентагон и Белый дом пока не прокомментировали ситуацию. Выходка Трампа без ответа не останется, заявила URA.RU зампред комитета ГД по международным делам Светлана Журова. Подробнее о конфликте президента США и Медведева — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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