Выяснилось, куда Трамп мог отправить атомные лодки для угрозы РФ

Президент США Дональд Трамп мог направить американские атомные подводные лодки к российским границам для демонстрации военной мощи. Об этом заявил URA.RU научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Стефанович. Речь может идти как о выходе новых подлодок из баз, так и о перемещении уже находящихся в море кораблей на более угрожающие позиции в Тихом или Атлантическом океане.
«Какое-то количество американских подводных лодок, в том числе стратегические с баллистическими ракетами, все время находится в море. Пока неясно, идет ли речь о выходе новых из баз (что само по себе может быть не очень простой задачей), или же о перемещении ПЛА на „более угрожающие“ позиции в Тихом и/или Атлантическом океане», — пояснил Стефанович URA.RU.
Также Стефанович не исключил, что повышенная активность американских подлодок может наблюдаться в Средиземном море или вблизи российских баз на Тихоокеанском и Северном флотах. По его словам, состояние взаимного ядерного сдерживания сохраняется.
Как сообщало URA.RU, ранее Дональд Трамп пригрозил разместить американские ядерные подлодки в «соответствующих местах» после заявлений зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, однако Пентагон не уточнил, куда именно будут направлены субмарины. При этом американский лидер выразил надежду на то, что негативных последствий в данной ситуации получится избежать.
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