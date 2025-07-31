Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева после его заявлений по поводу установленного Вашингтоном срока для РФ по урегулированию ситуации на Украине. Трамп подчеркнул, что подобные высказывания Медведева приближаются к «очень опасной территории». Американский лидер посоветовал российскому политику «следить за своими словами». Подробнее о публичной ссоре Трампа и Медведева — в материале URA.RU.
Трамп обновил дедлайн по Украине
Дональд Трамп пересмотрел сроки, в течение которых, по его мнению, должен быть достигнут мир между Россией и Украиной. Как заявил 28 июля американский лидер, стороны обязаны прийти к соглашению в ближайшие 10–12 дней.
«Отсчет начинается с сегодняшнего дня. 50 дней было слишком щедро. Мы не наблюдали никакого прогресса», — подчеркнул президент США.
До этого Трамп выдвигал России ультиматум: если президент Росcия «не достигнет перемирия» в течение 50 дней, Штаты введут 100-процентные вторичные пошлины на закупку российских энергоресурсов всеми странами. После новых заявлений Трампа российский фондовый рынок отреагировал снижением, индекс акций снизился на 0,8%.
Угроза в словах Трампа
Вскоре после обновленного ультиматума главы США Дмитрий Медведев заявил, что политика Трампа в отношении Украины представляет собой «игру ультиматумов». По мнению Медведева, подобные действия являются опасными и способны спровоцировать военный конфликт между Штатами и Россией. Зампред Совбеза также предостерег Трампа от повторения ошибок, совершенных, по его мнению, бывшим американским президентом Джо Байденом.
«Трамп играет с Россией в игру ультиматумов: 50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия — это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной», — отметил Медведев.
Решать не Трампу и Грэму*
Кроме того, на следующий день Дмитрий Медведев заявил, что ни Дональд Трамп, ни сенатор США Линдси Грэм (включен в перечень террористов и экстремистов) не вправе указывать России, когда ей следует приступать к переговорам. Российский политик подчеркнул, что диалог завершится лишь после достижения всех поставленных задач специальной военной операции.
Пошлины для России и Индии
Глава США также пригрозил введением новых тарифных ограничений в отношении России и Индии. В частности, в отношении Индии он отметил, что эта страна, наряду с Китаем, занимает ведущие позиции по объемам закупок российских энергоносителей. В связи с этим, по его словам, с 1 августа для Индии будут применяться штрафные меры за подобную экономическую политику. Кроме того, Дональд Трамп заявил о намерении установить 100-процентные пошлины на товары из России и государств, сотрудничающих с ней, если не удастся достичь договоренности по урегулированию ситуации на Украине.
Начало публичной перепалки
В скором времени президент США вступил в открытый конфликт с Дмитрием Медведевым. Американский лидер предупредил Медведева о недопустимости некоторых высказываний, отметив, что тот «переходит опасную территорию».
«Передайте Медведеву, ... чтобы следил за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию», — написал Трамп на собственной платформе Truth Social.
Дмитрий Медведев не остался в стороне после публичных заявления американского лидера. Зампред Совбеза РФ прокомментировал заявления Трампа, отметив, что столь эмоциональная реакция Вашингтона на слова «бывшего президента России» свидетельствует о правильности курса Москвы и ее намерении и впредь защищать национальные интересы. Кроме того, российский политик с долей иронии отреагировал на высказывания Трампа о якобы «мертвой экономике» России и Индии, предложив вспомнить киноленты о «ходячих мертвецах», а также упомянул несуществующую концепцию «мертвой руки».
Не первая ссора
В июне Трамп уже комментировал некоторые слова Медведева. Глава США ответил на заявление зампреда Совбеза России относительно Ирана и ядерного оружия. Трамп подчеркнул, что к вопросам, связанным с ядерным вооружением, следует относиться со всей серьезностью.
«Послышалось ли мне, как бывший президент России Медведев небрежно бросил слово на букву N (Nuclear!) и сказал, что он и другие страны поставят ядерные боеголовки Ирану?.. Если он действительно так сказал, и если это подтвердится, пожалуйста, дайте мне знать НЕМЕДЛЕННО. К слову на букву N не следует относиться так легкомысленно. Думаю, именно поэтому Путин — «БОСС"», — написал Трамп в своих социальных сетях.
Накануне этого заявления, 22 июня, сразу после ударов США по иранским ядерным объектам, Медведев опубликовал в своем telegram-канале сообщение о том, что после этих событий ряд государств готов напрямую предоставить Ирану свои ядерные арсеналы. Помимо этого, по мнению Медведева, Штаты оказались втянуты в новый конфликт, который может перерасти в наземную операцию. Он также отметил сплочение иранского общества вокруг руководства страны и выразил уверенность в продолжении работ по обогащению урана и производству ядерного оружия в Иране.
Об ультиматуме Трампа
Дональд Трамп выдвинул России ультиматум, потребовав в течение 50 дней достичь договоренности о прекращении огня на территории Украины. В противном случае он пообещал ввести 100-процентные пошлины на российские товары, а также ограничить страны, приобретающие российскую нефть. Позднее, 28 июля, Трамп сократил срок ультиматума до 10 дней. Отсчет указанного периода для прекращения боевых действий начался 29 июля. При этом американский лидер выразил неудовлетворенность отсутствием реакции со стороны Москвы и лично Владимира Путина на его призыв прекратить огонь в течение 10–12 дней.
Как отмечает издание The New York Times, Трамп выразил сомнение в действенности выбранной им стратегии давления на Россию в связи с украинским конфликтом. По мнению журналистов, маловероятно, что ультиматум главы Белого дома приведет к изменению позиции Москвы, особенно с учетом продолжающегося наступления российских войск и исчерпания украинских ресурсов. Издание также подчеркивает, что ранее Трамп неоднократно угрожал России различными санкциями, однако до настоящего времени не реализовал эти меры на практике.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле внимательно отслеживают все публичные заявления Дональда Трампа. Отвечая на вопрос журналистов о сокращении сроков ультиматума, Песков отметил, что российская сторона приняла к сведению риторику Вашингтона. Вопреки ожиданиям западных СМИ, Путин не стал делать резких заявлений в ответ на ультиматум Трампа. Как подчеркивает Baijiahao, подобная сдержанная реакция была воспринята как проявление хладнокровия и устойчивости перед внешним давлением, что стало неожиданностью для западных наблюдателей.
*Линдси Грэм включен в перечень террористов и экстремистов
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