01 августа 2025

Пермь обогнала Москву по приросту числа кафе с летними верандами

В Перми количество кафе с летними верандами выросло на 59%
© Служба новостей «URA.RU»
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Количество кафе с летниками в РФ увеличилось на 39% по сравнению с июлем 2024 года
Количество кафе с летниками в РФ увеличилось на 39% по сравнению с июлем 2024 года Фото:

Пермь заняла второе место среди российских городов-миллионников по темпам роста числа кафе с летними верандами. За год их количество увеличилось на 59%, достигнув 196 заведений к июлю 2025 года. Об этом свидетельствуют данные геосервиса 2ГИС.

«Пермь заняла второе место по росту кафе с летними верандами. Несмотря на значительный прирост, доля ресторанов и кафе с летниками в общем количестве предприятий общественного питания Перми остается сравнительно небольшой — немного выше 13%», — передает ТАСС.

Всего по городам-миллионникам России число точек общепита с летними форматами и столиками на улице достигло 17 тысяч, что на 40% превышает показатели за июль прошлого года. Лидером по темпам прироста кафе с верандами стал Красноярск, где их количество выросло на 79%. Москва заняла третье место с увеличением на 48%.

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Пермь заняла второе место среди российских городов-миллионников по темпам роста числа кафе с летними верандами. За год их количество увеличилось на 59%, достигнув 196 заведений к июлю 2025 года. Об этом свидетельствуют данные геосервиса 2ГИС. «Пермь заняла второе место по росту кафе с летними верандами. Несмотря на значительный прирост, доля ресторанов и кафе с летниками в общем количестве предприятий общественного питания Перми остается сравнительно небольшой — немного выше 13%», — передает ТАСС. Всего по городам-миллионникам России число точек общепита с летними форматами и столиками на улице достигло 17 тысяч, что на 40% превышает показатели за июль прошлого года. Лидером по темпам прироста кафе с верандами стал Красноярск, где их количество выросло на 79%. Москва заняла третье место с увеличением на 48%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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