Пермь обогнала Москву по приросту числа кафе с летними верандами

Пермь заняла второе место среди российских городов-миллионников по темпам роста числа кафе с летними верандами. За год их количество увеличилось на 59%, достигнув 196 заведений к июлю 2025 года. Об этом свидетельствуют данные геосервиса 2ГИС.
«Пермь заняла второе место по росту кафе с летними верандами. Несмотря на значительный прирост, доля ресторанов и кафе с летниками в общем количестве предприятий общественного питания Перми остается сравнительно небольшой — немного выше 13%», — передает ТАСС.
Всего по городам-миллионникам России число точек общепита с летними форматами и столиками на улице достигло 17 тысяч, что на 40% превышает показатели за июль прошлого года. Лидером по темпам прироста кафе с верандами стал Красноярск, где их количество выросло на 79%. Москва заняла третье место с увеличением на 48%.
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