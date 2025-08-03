На подъездах к Крымскому мосту произошел коллапс

К 5:00 утра по местному времени со стороны Тамани в Краснодарском крае скопилось 1050 автомобилей, ожидающих въезда на Крымский мост. Об этом рассказали в оперативном канале.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1050 транспортных средств», — говорится в сообщении telegram-канала оперативной информации о дорожной ситуации на Крымском мосту. Там добавили, что время ожидания превышает три часа.
Это уже второй случай за последние сутки. В ночь на 2 августа движение по мосту было перекрыто более чем на пять часов на фоне объявленной ракетной опасности в Крыму. Тогда утром образовалась пробка длиной в 2,8 тысячи автомобилей, которая полностью исчезла только к 21:00. Со стороны Керчи на данный момент очереди перед пунктом досмотра не наблюдается.
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