На подъездах к Крымскому мосту произошел коллапс

Более тысячи автомобилей попали в пробку на въезде на Крымский мост
© Служба новостей «URA.RU»
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Врем ожидания составляет более трех часов
Врем ожидания составляет более трех часов Фото:

К 5:00 утра по местному времени со стороны Тамани в Краснодарском крае скопилось 1050 автомобилей, ожидающих въезда на Крымский мост. Об этом рассказали в оперативном канале.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1050 транспортных средств», — говорится в сообщении telegram-канала оперативной информации о дорожной ситуации на Крымском мосту. Там добавили, что время ожидания превышает три часа.

Это уже второй случай за последние сутки. В ночь на 2 августа движение по мосту было перекрыто более чем на пять часов на фоне объявленной ракетной опасности в Крыму. Тогда утром образовалась пробка длиной в 2,8 тысячи автомобилей, которая полностью исчезла только к 21:00. Со стороны Керчи на данный момент очереди перед пунктом досмотра не наблюдается.

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К 5:00 утра по местному времени со стороны Тамани в Краснодарском крае скопилось 1050 автомобилей, ожидающих въезда на Крымский мост. Об этом рассказали в оперативном канале. «В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1050 транспортных средств», — говорится в сообщении telegram-канала оперативной информации о дорожной ситуации на Крымском мосту. Там добавили, что время ожидания превышает три часа. Это уже второй случай за последние сутки. В ночь на 2 августа движение по мосту было перекрыто более чем на пять часов на фоне объявленной ракетной опасности в Крыму. Тогда утром образовалась пробка длиной в 2,8 тысячи автомобилей, которая полностью исчезла только к 21:00. Со стороны Керчи на данный момент очереди перед пунктом досмотра не наблюдается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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