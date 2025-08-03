Эстония возводит забор на границе с Россией

Власти Эстонии установили массивные металлические ворота и выдвижные барьеры на границе с Россией в районе Нарвы. Об этом сообщает одно из эстонских изданий. Новые защитные конструкции смонтированы на мосту Дружбы, который соединяет эстонскую Нарву и российский Ивангород.
«На пограничном пункте в Нарве ведутся строительные работы. Таким образом Департамент полиции и погранохраны намерен развивать инфраструктуру безопасности погранпункта», — пишет ERR.
Сейчас железные ворота полностью блокируют автомобильную полосу движения на въезде в Эстонию. По данным издания, установка барьеров стала частью мер по усилению контроля на границе.
Как пояснил руководитель Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу, в ближайшее время аналогичные защитные устройства появятся на всех въездах в страну. Ээнсалу также отметил, что в дальнейшем планируется оборудовать барьерами и пешеходные зоны, чтобы полностью исключить возможность нелегального пересечения границы.
Ранее telegram-канал Shot сообщил, что эстонские пограничники ограничили въезд своих граждан в Россию, из-за чего у пограничного перехода Нарва — Ивангород образовались многокилометровые очереди. Эстонские граждане отмечают, что российские пограничные службы не вводили дополнительных ограничений на пересечение границы, пишет RT. По их словам, все меры по затруднению движения принимаются исключительно эстонской стороной.
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