Решение суда отправить главу Гагаузии Евгению Гуцул на семь лет в тюрьму — это не просто позор, а напасть. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«За исполнение закона режим [главы Молдавии Майи] Санду бросает людей в тюрьмы. Это не просто позор, это напасть, беда, напавшая на Молдавию и ее народ», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.
Гуцул приговорили к семи годам за финансирование партии «Шор» на выборах в 2023 году. Адвокаты осужденной заявили, что намерены подать апелляцию. Также они отмечали, что во время рассмотрения дела суд допустил множество ошибок.
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