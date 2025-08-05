«Режим Санду бросает людей в тюрьмы»: Захарова жестко высказалась про приговор Гуцул

Захарова назвала позором приговор Гуцул
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мария Захарова отметила несправедливой приговор Евгении Гуцул
Мария Захарова отметила несправедливой приговор Евгении Гуцул Фото:

Решение суда отправить главу Гагаузии Евгению Гуцул на семь лет в тюрьму — это не просто позор, а напасть. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«За исполнение закона режим [главы Молдавии Майи] Санду бросает людей в тюрьмы. Это не просто позор, это напасть, беда, напавшая на Молдавию и ее народ», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. 

Гуцул приговорили к семи годам за финансирование партии «Шор» на выборах в 2023 году. Адвокаты осужденной заявили, что намерены подать апелляцию. Также они отмечали, что во время рассмотрения дела суд допустил множество ошибок. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Решение суда отправить главу Гагаузии Евгению Гуцул на семь лет в тюрьму — это не просто позор, а напасть. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.  «За исполнение закона режим [главы Молдавии Майи] Санду бросает людей в тюрьмы. Это не просто позор, это напасть, беда, напавшая на Молдавию и ее народ», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.  Гуцул приговорили к семи годам за финансирование партии «Шор» на выборах в 2023 году. Адвокаты осужденной заявили, что намерены подать апелляцию. Также они отмечали, что во время рассмотрения дела суд допустил множество ошибок. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...