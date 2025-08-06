ПВО отбили атаку ВСУ на российский регион

В ночь на 6 августа системы противовоздушной обороны РФ отразили атаку ВСУ в Ростовской области. Дроны сбиты в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах Ростовской области. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
"Наши силы ПВО отразили ночью атаку в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах", — написал он. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
В результате падения обломков в хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района была повреждена линия электропередачи — без света остались около 200 человек в 87 домах. Энергетики начнут восстановительные работы в течение дня. Пострадавших нет. Также в станице Тацинской произошло возгорание сухой травы рядом с жилым домом. Были эвакуированы три семьи. Пожар удалось оперативно ликвидировать, никто не пострадал.
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