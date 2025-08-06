ПВО отбили атаку ВСУ на российский регион

Слюсарь: силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в Ростовской области
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После атаки ВСУ без света в Ростовской области остались 200 человек
После атаки ВСУ без света в Ростовской области остались 200 человек Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 6 августа системы противовоздушной обороны РФ отразили атаку ВСУ в Ростовской области. Дроны сбиты в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах Ростовской области. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. 

"Наши силы ПВО отразили ночью атаку в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах", — написал он. Сообщение опубликовано в telegram-канале. 

В результате падения обломков в хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района была повреждена линия электропередачи — без света остались около 200 человек в 87 домах. Энергетики начнут восстановительные работы в течение дня. Пострадавших нет. Также в станице Тацинской произошло возгорание сухой травы рядом с жилым домом. Были эвакуированы три семьи. Пожар удалось оперативно ликвидировать, никто не пострадал.

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В ночь на 6 августа системы противовоздушной обороны РФ отразили атаку ВСУ в Ростовской области. Дроны сбиты в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах Ростовской области. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.  "Наши силы ПВО отразили ночью атаку в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах", — написал он. Сообщение опубликовано в telegram-канале.  В результате падения обломков в хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района была повреждена линия электропередачи — без света остались около 200 человек в 87 домах. Энергетики начнут восстановительные работы в течение дня. Пострадавших нет. Также в станице Тацинской произошло возгорание сухой травы рядом с жилым домом. Были эвакуированы три семьи. Пожар удалось оперативно ликвидировать, никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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