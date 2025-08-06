Как выглядит новый зоопарк в Перми, который торжественно открыли Путин и Махонин. Фото

Махонин доложил Путину об открытии нового зоопарка в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Совсем скоро новый зоопарк примет первых посетителей
Совсем скоро новый зоопарк примет первых посетителей Фото:
новость из сюжета
В Перми открылся новый зоопарк в микрорайоне Нагорный

Новый пермский зоопарк официально готов к приему первых посетителей. В среду, 6 августа, об этом доложил президенту Владимиру Путину губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона по видеоконференцсвязи показал президенту масштабный объект. Зоопарк расположен в Индустриальном районе Перми. Он раскинулся на площади 25 гектаров и вместил в себя более 3000 особей, многие из которых занесены в Красные книги. Первых гостей зверинец примет 7 августа.

Зоологический комплекс насчитывает более 100 сооружений: вольеры, кормокухню, ветлечебницу и здание изолятора, здание водоподготовки, сцену с амфитеатром, смотровую площадку. Для удобства и комфорта посетителей предусмотрены просторная парковка, смотровые площадки, выставочные залы для круглогодичного наблюдения за животными и многое другое. Как начиналось строительство масштабного объекта, который станет еще одной визитной карточкой Перми — в фоторепортаже URA.RU.

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Новый пермский зоопарк официально готов к приему первых посетителей. В среду, 6 августа, об этом доложил президенту Владимиру Путину губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона по видеоконференцсвязи показал президенту масштабный объект. Зоопарк расположен в Индустриальном районе Перми. Он раскинулся на площади 25 гектаров и вместил в себя более 3000 особей, многие из которых занесены в Красные книги. Первых гостей зверинец примет 7 августа. Зоологический комплекс насчитывает более 100 сооружений: вольеры, кормокухню, ветлечебницу и здание изолятора, здание водоподготовки, сцену с амфитеатром, смотровую площадку. Для удобства и комфорта посетителей предусмотрены просторная парковка, смотровые площадки, выставочные залы для круглогодичного наблюдения за животными и многое другое. Как начиналось строительство масштабного объекта, который станет еще одной визитной карточкой Перми — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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