В Пермском крае станет на одного производителя молока меньше

Агропредприятие «Уинское молоко» остановило выпуск продукции под маркой «Деревенское». Производство расположено в селе Аспа (Пермский край).
«Причиной прекращения производства стало завершение поставок сырья со стороны совхоза „Нива“, входящего в структуру агрохолдинга „Ашатли“. Теперь все объемы молока перенаправляются на Юговский молочный комбинат», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на представителей предприятия.
Руководство не намерено искать других поставщиков сырья для продолжения выпуска продукции данного бренда. На заводе трудоустроено порядка 30 человек. По предварительной информации, собственники рассматривают возможность выставления объекта на продажу.
По данным в сервисе СБИС, компания «Уинское молоко» была зарегистрирована в 2015 году и специализируется на производстве молока и различных молочных продуктов. Единственным владельцем и учредителем значится Надежда Бражникова. По итогам 2023 года предприятие получило выручку в размере 160 млн рублей при чистой прибыли в 86 тысяч рублей. Кредиторская задолженность составляет 9,1 млн рублей, дебиторская — 9,8 млн рублей. Кроме того, есть информация о трех арбитражных процессах с участием компании на общую сумму 277 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!