Травмированный Галкин* выступит в Литве: сколько стоят билеты

Юморист Максим Галкин (признан Минюстом иностранным агентом в РФ) на днях получил травму — его сбил автомобиль, когда он ехал на велосипеде. Несмотря на травмированную руку, отказываться от запланированных концертов шоумен не стал. 16 августа у Галкина запланирован концерт в Паланге. URA.RU выяснило, сколько стоят билеты на мероприятие.
Концерт пройдет в Паланге. Цены на билеты стартуют от €49 (4600 рублей по текущему курсу) и достигают €94 (8800 рублей). Всего в зале 2200 зрительских мест. За несколько часов до начала концерта в зале еще остались не раскупленные места. Видимо, самоотверженность травмированного юмориста не впечатлила русскоговорящую публику — основных зрителей шоумена.
В описании концерта утверждается, что артист «точно знает, чего хочет зритель, и всегда дает это с тонкостью и мастерством. Его концерты — это всегда аншлаг. Он умеет находить отклик в сердцах самых разных зрителей, соединяя поколения и культуры». Видимо, в этот раз заявка не совсем сработала.
К слову, за день до концерта в Литве Максим вдруг вспомнил о своей жизни в 6-этажном замке в Подмосковной деревне Грязь. Шоумен разместил оттуда архивные кадры, в том числе и c Аллой Пугачевой. Возвращаться в Россию юморист пока не планирует.
