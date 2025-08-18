В Искре ВСУ убили пенсионерку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ ударили по мирным жителям
ВСУ ударили по мирным жителям Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные ударили дроном по пенсионерке, которая вместе с мужем пыталась покинуть село Искра под белым флагом. Женщина погибла на месте. Об этом рассказал штурмовик 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Ветер.

«Жена погибла от удара дрона ВСУ», — передает слова военного ТАСС. Он добавил, что эвакуировать смогли только супруга женщины. 

Село Искра перешло под контроль российских войск 14 августа. В Минобороны РФ ранее сообщали об освобождении этого населенного пункта в Днепропетровской области в ходе специальной военной операции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские военные ударили дроном по пенсионерке, которая вместе с мужем пыталась покинуть село Искра под белым флагом. Женщина погибла на месте. Об этом рассказал штурмовик 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Ветер. «Жена погибла от удара дрона ВСУ», — передает слова военного ТАСС. Он добавил, что эвакуировать смогли только супруга женщины.  Село Искра перешло под контроль российских войск 14 августа. В Минобороны РФ ранее сообщали об освобождении этого населенного пункта в Днепропетровской области в ходе специальной военной операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...