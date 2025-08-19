Два оборонных завода в Перми претендуют на участки за 1 рубль под строительство жилья

В Перми еще два предприятия оборонно-промышленного комплекса могут получить земельные участки на льготных условиях для возведения жилья для своих работников. Об этом стало известно на заседании комитета Законодательного собрания Прикамья по вопросам развития инфраструктуры. Инициаторы инвестпроектов — Пермский пороховой завод и Мотовилихинские заводы.
«С начала 2025 года в регионе действует механизм, предоставляющий предприятиям оборонного сектора возможность присвоения их проектам по строительству жилья для сотрудников статуса приоритетных. Компании могут получать земельные участки для без проведения торгов, оформив их в аренду на льготных условиях — из расчета один гектар за один рубль», — передает слова главы краевого Минэкономразвития Татьяны Чуксиной корреспондент URA.RU.
Одним из ключевых требований при этом является обязательство по приобретению сотрудниками не менее 70% жилых площадей в построенных домах в течение пяти лет с момента получения проектом особого статуса. В целом на территории Пермского края функционирует более двадцати предприятий оборонно-промышленного комплекса. По оценкам экспертов, суммарная потребность в жилье для работников предприятий отрасли превышает 200 тысяч квадратных метров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!