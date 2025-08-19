Трамп встал на сторону СССР в споре о НАТО

Трамп напомнил, что Москва неоднократно выступала против приближения НАТО к своим границам
Трамп напомнил, что Москва неоднократно выступала против приближения НАТО к своим границам

Позиция СССР и России относительно расширения НАТО к их границам была обоснованной. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Россия говорила, что не желает оппонента или врага на своей границе. И они были правы», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. Он напомнил, что еще до президентства Владимира Путина Москва неоднократно выступала против приближения НАТО к своим рубежам.

