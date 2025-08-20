В Перми продлили срок проектирования «Дома музыки»

В проекте поправок к бюджету Пермского края на 2025–2027 годы, представленном на рассмотрение Законодательного собрания, региональному министерству строительства предлагается перенести финансирование мероприятий по сохранению исторического корпуса производственных железнодорожных мастерских (литера Д). Как сообщает издание «Новый компаньон», в здании упомянутого корпуса завода планируется создать Дом музыки.
«В частности, предусмотрено смещение расходов с 2025 года на 2026 год в объеме 298,3 млн рублей, а также с 2026-го на 2027 год в размере 250 млн рублей. Причиной корректировки сроков выступает продление проектно-изыскательских работ до конца 2025 года», — сказано в документе.
Оплата проектно-изыскательских работ по восстановлению объекта будет осуществляться после прохождения государственной экспертизы сметной документации, назначенной на 2026 год. Контракт на разработку проекта универсального театрально-музыкального комплекса «Дом музыки» был заключен с казанской компанией ООО «Совпро» на сумму 47,5 млн рублей. Проведение конкурсных процедур и заключение государственного контракта на строительно-монтажные работы намечено также на 2026 год.
Завод имени Шпагина стал собственностью региона в 2017 году — объект был приобретен за 444,5 млн рублей по инициативе Максима Решетникова, занимавшего тогда пост губернатора Пермского края. На территории завода планируется создание социокультурного пространства. В настоящее время здесь проводятся фестивали, выставки, форумы и концерты, функционирует лекторий «Точка кипения», а также ведется строительство нового здания для Пермской художественной галереи.
