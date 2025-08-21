Пермский производитель упаковки адаптируется к запросам маркетплейсов

На фоне стремительного роста онлайн-торговли повышается спрос на упаковочные решения, которые гарантируют максимальную сохранность товара при доставке. В ответ на запрос рынка Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК) расширяет производство упаковки для маркетплейсов. Это стало возможным благодаря модернизации оборудования и внедрению новой производственной линии.
«Для маркетплейсов в первую очередь используется транспортная упаковка — большая, плотная, с высокими физико-механическими свойствами. В ней заказы доставляются до пункта выдачи. Покупатели же получают продукт в небольших гофрокоробах, для которых используется менее плотный материал. Компания была технически готова к таким задачам. Основная цель сейчас — обеспечить растущий спрос», — пояснил URA.RU директор по продажам гофропродукции Игорь Шилов.
Для этого на предприятии внедряется новая производственная линия MiniLine. Это решение дает возможность изготавливать упаковку минимального формата — от 0,2 кв. м. Линия позволит увеличить выпуск гофроупаковки на два миллиона квадратных метров в месяц.
Компания активно работает над снижением массы упаковки при сохранении ее прочности. Новые разработки позволяют уменьшить массу ящика на 6–9%, что снижает стоимость и нагрузку на логистику. В 2024 году предприятие начало выпуск легкограммажной бумаги и картона — от 90 до 100 граммов на квадратный метр. Сегодня бумага и картон плотностью до 110 граммов на квадратный метр составляют около половины всего объема производства. Такой материал позволяет создавать функциональную и экономичную упаковку, соответствующую запросам клиентов.
На ПЦБК выпускается и SRP-упаковка — с перфорацией, позволяющей быстро открывать коробку и выставлять товар на полку магазина. Такой продукт особенно востребован у ритейлеров.
Развитие производственной базы сопровождается глубокой цифровизацией. На площадках предприятия работают системы мониторинга с применением компьютерного зрения — они контролируют ношение СИЗ и фиксируют нарушения. Время на обход дежурного сократилось с одного часа до пяти минут благодаря автоматизации.
В офисах активно применяются нейросети, которые готовят презентации, формируют содержание совещаний или переводят документы всего за несколько минут. Одновременно предприятие продолжает оптимизировать свои бизнес-процессы через системы для планирования ресурсов (ERP), управления производственными процессами (MES), технического обслуживания и ремонта (ТОиР).
В апреле 2025 года предприятию исполнилось 66 лет. Сегодня оно входит в десятку крупнейших производителей упаковки в России и продолжает развиваться, ориентируясь на реальные потребности рынка. Использование цифровых решений, адаптация к запросам ритейла и постоянная технологическая модернизация позволяют оставаться в числе лидеров отрасли.
«Ситуация последних лет не вписывается в привычные тренды и прогнозы. С 2022 года на ПЦБК работает система сценариев "4 точки". В работе 36 сценариев, и на их обновление ключевые директора тратят 30 минут в месяц. Эта система дает нам ясность понимания ситуации, позволяет действовать быстро и слаженно», — подчеркнул председатель совета директоров ПЦБК Александр Бойченко.
