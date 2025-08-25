В Пермском крае простятся с погибшим на СВО бойцом Романом Колчановым

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец из Пермского края Роман Колчанов. Бой 5 августа 2025 года стал для военнослужащего последним: он погиб, получив ранения, не совместимые с жизнью. Об этом сообщает администрация Очерского муниципального округа.
"Горечь утраты снова постигла Очерскую землю. При выполнении боевых задач 5 августа 2025 года погиб наш земляк Колчанов Роман Николаевич. В марте 2024 года он поступил на военную службу по контракту. Все время службы выполнял боевые задачи: Роман Николаевич награжден медалью «За храбрость» II степени. Администрация Очерского муниципального округа приносит искренние соболезнования семье Романа Николаевича, его близким и друзьям", — сказано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
Церемония прощания с бойцом пройдет 27 августа 2025 года, в центральном доме культуры города Очер. С 11:30 начнется прощание, в 12:30 состоится гражданская панихида, а в 13:00 в Михайло-Архангельской церкви пройдет отпевание. Для всех, желающих проститься с Романом Николаевичем, будет организован автобус.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!