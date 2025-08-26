Местные жители уверяют, что слышали два хлопка перед взрывом
В Санкт-Петербургае вечером 26 августа, около 19:45 по московскому времени, в жилом доме по улице Стойкости, 29 произошел взрыв газа, за которым последовал пожар. На месте происшествия оказался корреспондент URA.RU
Известно, что огонь выжег трехкомнатную квартиру на четвертом этаже. По предварительным данным, один человек погиб, информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы. Самые яркие кадры с места ЧП и неподдельные эмоции очевидцев — в нашей фотогалерее.
