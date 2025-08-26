Россия перевела миллионы евро Латвии, чтобы страна выплатила пенсии

Россия перевела Латвии 13 миллионов евро для выплат военных пенсий и пособий российским гражданам, проживающим в республике. Средства поступили в государственную казну Латвии 25 августа 2025 года. Об этом сообщило агентство LETA со ссылкой на заявление главы МИД Латвии Байбы Браже.
«Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро на выплату пенсий и пособий гражданам России — пенсионерам за три квартала 2025 года», — цитирует агентство главу латвийского внешнеполитического ведомства. В министерстве финансов Латвии подтвердили, что деньги поступили на счета правительства в понедельник днем.
Минблагосостояния страны в свою очередь ожидает от российской стороны обновленный список пенсионеров. Перечень необходим для проведения дальнейших начислений.
Ранее, в феврале 2025 года, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжает добиваться решения проблемы с невыплатой военных пенсий россиянам, проживающим в странах Балтии. По ее словам, Москва неоднократно информировала власти Латвии, Эстонии и Литвы о необходимости исполнения обязательств. Посольство РФ в Латвии подчеркивало, что средства для выплат были направлены заранее, однако из-за санкций и блокировки транзакций российским банкам перевести деньги не удавалось.
Недавно в сети появились сообщения о прекращении РФ выплат военных пенсий в странах Прибалтики. URA.RU совместно с «Лапша Медиа» доказали, что эти новости являются фейком.
