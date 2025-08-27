Чем известен экс-главврач центра медпрофилактики в Перми Эмилия Колесова

Эмилия Ковалева, ушедшая из жизни на 88 года, пришла в пермское здравоохранение в 1969 году. Сразу же после окончания Пермского государственного медицинского института ей доверили руководить Домом санитарного просвещения, что большая редкость. Об этом рассказала глава минздрава Прикамья Анастасия Крутень. В своем аккаунет в Telegram чиновница краевого правительства уточнила, что после Ковалева возглавила Областной центр медицинской профилактики, возглавляла который на протяжении 35 лет.
«Эмилия Яковлевна Ковалева 57 лет отдала пермскому здравоохранению, из них 35 являлась главным врачом Областного центра медицинской профилактики. Главврачом Дома санитарного просвещения ее назначили в 1969 году, сразу после окончания ПГМИ — редкий случай в отрасли», — написала Крутень.
Эмилия Ковалева является уроженкой города Кизел. Областной центр медпрофилактики, главврачом которого она являлась, размещался в здании на Пушкина, 83. Под руководством Ковалевой в учреждении были организованы лекционные залы, библиотека, фотолаборатория, а также внедрены новые формы санитарного просвещения. В 1992 году по инициативе медика была создана медицинская газета.
После выхода на заслуженный отдых она продолжала заниматься любимым делом, являясь главным внештатным специалистом по медицинской профилактике министерства здравоохранения Пермского края. Благодаря ее непосредственному участию в регионе открылись 14 центров здоровья, пять городских центров медпрофилактики, созданы отделения и «школы здоровья» в больницах. Прощание с Ковлевой пройдет в Перми завтра, 28 августа на Старцева, 61.
