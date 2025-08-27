В допинг-пробе гендиректора клуба КХЛ нашли шесть запрещенных веществ

Расследование велось на основании данных, полученных из базы LIMS (архивное фото)
Расследование велось на основании данных, полученных из базы LIMS (архивное фото)

В допинг-пробе генерального директора хоккейного клуба КХЛ «Сочи» Игоря Григоренко были обнаружены сразу шесть запрещенных веществ. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

По результатам расследования IIHF, проведенного совместно с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), в анализах Игоря Григоренко выявлены следующие вещества:

  • Метенолон;
  • Оксандролон;
  • Тренболон;
  • Катин;
  • Псевдоэфедрин;
  • Мельдоний.

Первые три соединения относятся к категории анаболических агентов, которые используются для наращивания мышечной массы и повышения выносливости. Катин и псевдоэфедрин — стимуляторы, способные улучшать физическую работоспособность и маскировать усталость. Мельдоний, широко известный по ряду допинговых скандалов, с 2016 года также включен в список запрещенных препаратов WADA.

Расследование велось на основании данных, полученных из базы LIMS — единого информационного ресурса, где фиксируются результаты допинг-проб. В деле упоминаются пробы, которые могли быть скрыты руководством московской антидопинговой лаборатории в период с 2011 по 2015 годы, когда ее возглавлял Григорий Родченков. 22 августа стало известно о решении IIHF дисквалифицировать Игоря Григоренко на четыре года.

