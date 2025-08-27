Пермская компания пыталась вывезти в Азербайджан древесину, зараженную опасными усачами

В Пермском крае нашли древесину для экспорта в Азербайджан, зараженную жуками
Заражение жуками зафиксировано на ста кубометрах продукции
Управление Россельхознадзора по Пермскому краю выявило зараженную хвойную древесину, предназначенную для экспорта в Азербайджан. В ходе проверки в отгружаемой партии был обнаружен крупный черный еловый усач. Заражение жуками зафиксировано на ста кубометрах продукции.

«Проверка, проведенная по согласованию с прокуратурой, включала инспекцию производственных процессов предприятия („ПЛС Групп“). По итогам осмотра и лабораторных анализов было установлено, что часть древесины поражена вредителем, основным источником питания которого служит кора хвойных пород — ели, сосны, пихты и других», — сообщает ведомство на официальном сайте. 

Установлено, что компания хранила зараженную древесину совместно с остальной продукцией и не уведомила об этом факте контролирующие органы. В соответствии с решением Карагайского районного суда юридическое лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано.

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

