В Китае объяснили, почему Путин едет в Пекин

МИД КНР: визит Путина в Пекин говорит о решимости РФ и Китая защищать итоги ВМВ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Путина в Пекин говорит о решимости РФ и КНР защищать итоги Второй мировой войны
Визит Путина в Пекин говорит о решимости РФ и КНР защищать итоги Второй мировой войны Фото:
новость из сюжета
Поездка Владимира Путина в Китай

Поездка Владимира Путина в Пекин демонстрирует приверженность России и Китая совместным усилиям по отстаиванию результатов Второй мировой войны. Визит организован по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Китая. Помимо российского лидера, в церемониях примут участие главы и представители 26 иностранных государств и правительств.

«Визит ... Путина в Китай ... показывает высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху, а также символизирует единство и общую решимость двух стран защищать итоги победы во Второй мировой войне» — сказал официальный представитель китайского МИД Хун Лэй. Его слова приведены на сайте ведомства.

Ранее помощник министра иностранных дел Китая Хун Лэй сообщил, что российский президент Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын посетят Пекин для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, которые состоятся 3 сентября. В церемонии традиционно примет участие председатель КНР Си Цзиньпин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поездка Владимира Путина в Пекин демонстрирует приверженность России и Китая совместным усилиям по отстаиванию результатов Второй мировой войны. Визит организован по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Китая. Помимо российского лидера, в церемониях примут участие главы и представители 26 иностранных государств и правительств. «Визит ... Путина в Китай ... показывает высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху, а также символизирует единство и общую решимость двух стран защищать итоги победы во Второй мировой войне» — сказал официальный представитель китайского МИД Хун Лэй. Его слова приведены на сайте ведомства. Ранее помощник министра иностранных дел Китая Хун Лэй сообщил, что российский президент Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын посетят Пекин для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, которые состоятся 3 сентября. В церемонии традиционно примет участие председатель КНР Си Цзиньпин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...