В Вашингтоне подготовят новый санкционный удар по России

Представители Евросоюза (ЕС) намерены обсудить возможность введения новых санкций против России в ходе визита в Вашингтон, который состоится в понедельник, 8 сентября. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP), ссылаясь на слова источника, знакомого с ходом встречи.
«Группа европейских чиновников во главе с посланником ЕС по вопросам санкций Дэвидом О 'Салливаном посетит в понедельник Минфин США, чтобы обсудить различные формы экономического давления на Россию, включая новые санкции», — сказано в сообщении AP.
Как сообщил источник, министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент провел переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в пятницу, 5 сентября. Диалог состоялся на следующий день после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с одним из высокопоставленных представителей Евросоюза.
Агентство также сообщает, что встреча прошла потому, что Белого дома Дональд Трамп был разочарован тем, что ему не удается закончить конфликт на Украине. Также переговоры состоялись из-за того, что для Москвы подходил к концу срок, отведенный на урегулирование этого вопроса.
Ранее стало известно, что чиновники, которые были на встрече «коалиции желающих», рассказали, что Трамп попросил страны ЕС усилить санкции против России, однако сам отказался взять четкие обязательства по введению новых ограничений. При этом он согласился, чтобы США и Европа начали вместе работать над возможными дополнительными санкциями, включая вторичные, пишет 360.ru.
