В Златоусте полиция выявила нелегальных мигрантов

В Златоусте (Челябинская область) полиция выявила шестерых иностранцев, нарушивших режим пребывания на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
«В течение минувшей недели сотрудники отдела МВД России по Златоусту установили шесть иностранных граждан, нарушивших правила пребывания на территории России. Кроме того, выявлены трое жителей города, предоставивших жилье мигрантам, находящимся в стране без законных оснований», — отмечает пресс-служба ведомства.
Пять граждан иностранных государств были привлечены к административной ответственности. Согласно указу президента РФ от 30 декабря 2024 года № 1126 мигранты обязаны либо урегулировать свой правовой статус на территории России, либо покинуть страну.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!