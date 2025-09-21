Песков рассказал о подготовке Путина к «Прямой линии»

Формат «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным постоянно совершенствуется с целью повышения его информативности. Об этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил журналисту Павлу Зарубину.
«Формат Прямой линии с президентом каждый раз пытаются сделать более информативным», — сказал Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что министерства и ведомства активно реагируют на вопросы, поступающие в рамках подготовки к мероприятию и начинают принимать соответствующие меры уже на этапе их сбора. Он выразил надежду, что в текущем году «Прямая линия» станет масштабным проектом.
Прямая линия с Путиным — регулярный формат общения президента с россиянами. Она проходит каждый год с 2001 года, кроме 2004 и 2012 годов. В этом году она пройдет в декабре.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.