21 сентября 2025

Песков рассказал о подготовке Путина к «Прямой линии»

Песков: Прямую линию с Путиным постоянно пытаются делать более информативным
Прямая линия с Путиным пройдет в декабре
Формат «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным постоянно совершенствуется с целью повышения его информативности. Об этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил журналисту Павлу Зарубину. 

«Формат Прямой линии с президентом каждый раз пытаются сделать более информативным», — сказал Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что министерства и ведомства активно реагируют на вопросы, поступающие в рамках подготовки к мероприятию и начинают принимать соответствующие меры уже на этапе их сбора. Он выразил надежду, что в текущем году «Прямая линия» станет масштабным проектом.

Прямая линия с Путиным — регулярный формат общения президента с россиянами. Она проходит каждый год с 2001 года, кроме 2004 и 2012 годов. В этом году она пройдет в декабре. 

