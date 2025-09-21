21 сентября 2025

Еще один российский фигурист поедет на Олимпиаду

Петр Гуменник выиграл лицензию для участия в Олимпийских играх 2026 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фигурист Гуменник выиграл лицензию на Олимпиаду
Фигурист Гуменник выиграл лицензию на Олимпиаду Фото:

Российский фигурист Петр Гуменник получил право представлять Россию на Олимпийских играх в Милане в 2026 году. На соревнованиях в Пекине спортсмен набрал 169,02 балла за произвольную программу и в сумме получил 262,82 балла, что принесло ему золотую медаль.

«Петр Гуменник едет в Милан <...> 169,02 / 262,82 — золото!», — сообщил Sport24. Гуменник сумел выполнить пять четверных прыжков.

Ранее выиграла лицензию для участия в Олимпийских играх 2026 года российская фигуристка Аделия Петросян. Фигуристка заняла первое место в квалификационном турнире, получив 140,91 балла за произвольную программу и 209,63 балла по сумме двух соревновательных дней

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский фигурист Петр Гуменник получил право представлять Россию на Олимпийских играх в Милане в 2026 году. На соревнованиях в Пекине спортсмен набрал 169,02 балла за произвольную программу и в сумме получил 262,82 балла, что принесло ему золотую медаль. «Петр Гуменник едет в Милан <...> 169,02 / 262,82 — золото!», — сообщил Sport24. Гуменник сумел выполнить пять четверных прыжков. Ранее выиграла лицензию для участия в Олимпийских играх 2026 года российская фигуристка Аделия Петросян. Фигуристка заняла первое место в квалификационном турнире, получив 140,91 балла за произвольную программу и 209,63 балла по сумме двух соревновательных дней
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...