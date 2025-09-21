Еще один российский фигурист поедет на Олимпиаду

Российский фигурист Петр Гуменник получил право представлять Россию на Олимпийских играх в Милане в 2026 году. На соревнованиях в Пекине спортсмен набрал 169,02 балла за произвольную программу и в сумме получил 262,82 балла, что принесло ему золотую медаль.
«Петр Гуменник едет в Милан <...> 169,02 / 262,82 — золото!», — сообщил Sport24. Гуменник сумел выполнить пять четверных прыжков.
Ранее выиграла лицензию для участия в Олимпийских играх 2026 года российская фигуристка Аделия Петросян. Фигуристка заняла первое место в квалификационном турнире, получив 140,91 балла за произвольную программу и 209,63 балла по сумме двух соревновательных дней
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.