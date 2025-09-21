Какой силы будет магнитная буря 22 сентября 2025: прогноз и солнечные вспышки

22 сентября ожидается неспокойная геомагнитная обстановка. В Лаборатории солнечной астрономии уже сообщили, что в ближайшие сутки вероятность возникновения магнитных бурь составляет 51%. В связи с этим метеочувствительным людям стоит соблюдать осторожность и следить за своим самочувствием. Подробнее — в материале URA.RU.
Солнечная активность 21 сентября 2025
Активность Солнца во второй половине сентября остается умеренной, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии. В течение последних дней на поверхности Солнца фиксируются несколько зон повышенной активности, вызывающих в основном вспышки категории C. Эти вспышки относятся к низким по мощности энергетическим выбросам.
В течение нескольких последних дней специалисты зафиксировали три солнечных вспышки слабой мощности. Последний эпизод зарегистрирован 19 сентября в 01:41 по московскому времени. Его интенсивность составила C2.9, что соответствует классу стандартных вспышек.
До этого, в 01:10, была отмечена вспышка уровня C2.0, а еще ранее, в 00:14, — C1.4. Отмечается, что две из трех вспышек произошли в одной и той же активной зоне, обозначенной номером 4220.
Прогноз магнитной бури 22 сентября 2025
Из расчетов Лаборатории солнечной астрономии вероятность возникновения магнитной бури 22 сентября 2025 года составляет 51%. В этот период по шкале KP уровень геомагнитной активности достигнет 5,5 балла при 9 возможных. Уровень активности классифицирован как «красный», что свидетельствует о возникновении мощных магнитных бурь, способных вызвать технические сбои и негативно повлиять на самочувствие людей.
Наивысшего уровня магнитные бури достигнут к 7:00. До 12:00 уровень активности будет снижаться до 5 баллов. С 13:00 до полуночи по шкале KP уровень геомагнитной активности будет варьировать от 3,5 до 2,5 балла. Это «зеленый» уровень, говорящий о спокойной ситуации в атмосфере.
Что такое магнитные бури и как они влияют на людей
Магнитные бури — это временные фазы усиленной геомагнитной активности, возникающие вследствие вспышек на Солнце и сопровождающиеся изменениями в магнитном поле Земли. Для определения силы этих явлений применяется шкала KP, значения которой колеблются от 0 (указывает на спокойную геомагнитную обстановку) до 9 (характеризует крайне интенсивную бурю). Специалисты классифицируют уровни следующим образом:
- Зеленый (0–3 балла): спокойно, влияние на здоровье минимальное;
- Оранжевый (4 балла): повышенная активность, возможны слабость, раздражительность;
- Красный (5 и более баллов): сильная буря, возможны сбои техники, ухудшение самочувствия.
По данным специалистов, наибольшую чувствительность к магнитным бурям проявляют лица в возрасте старше 50 лет, а также пациенты с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В периоды магнитных возмущений даже у молодых людей возможно появление таких симптомов, как головная боль, колебания артериального давления, чувство усталости и повышенная раздражительность.
Почему болит голова при магнитных бурях: мнение врача
В беседе с URA.RU невролог Юлия Каракулова рассказала, что порядка 30% населения испытывают реакцию на магнитные бури. Это происходит из-за изменений в микроциркуляции сосудов и функционировании нервной системы.
Эксперт отмечает, что в этот период может подскочить артериальное давление, возникнуть тревожность, слабость, головокружение. Также могут появиться боли в области головы и сердца. В этот период возможно обострение хронических заболеваний. Также врач подчеркнула, что некоторые люди могут заранее чувствовать приближение магнитных бурь по появлению болей в суставах или в местах старых травм.
Юлия Караулова отмечает, что в этот период следует сократить физическую активность, уменьшить поток поступающей информации и обеспечить себе полноценный сон. В летние месяцы эксперт рекомендует увеличить объем потребляемой жидкости и применять контрастный душ. В зимний сезон, по ее словам, стоит ограничить употребление жидкости и соли в рационе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.