Житель Новосибирска пытался поджечь дом сотрудника службы судебных приставов

В Новосибирске предотвращен теракт в отношении сотрудника ФССП
УФСБ по Новосибирской области совместно с военной контрразведкой предотвратили теракт в отношении сотрудника управления ФССП России по региону, где житель города пытался поджечь его дом. Об этом сообщило ведомство. Подозреваемый, 1989 года рождения, задержан с поличным, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт.

«УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками военной контрразведки не допущено совершение теракта в отношении должностного лица управления ФССП России по Новосибирской области», — говорится в сообщении УФСБ. Передает РИА Новости.

Житель Новосибирска из личной неприязни к органам исполнительной власти создал в соцсети сообщество, целью которого объявил дестабилизацию деятельности ФССП. В качестве средства борьбы он выбрал террористические акты. В ходе оперативно-розыскных мероприятий ФСБ задержала его с поличным при попытке поджога дома сотрудника ФССП с использованием легковоспламеняющейся жидкости.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца

