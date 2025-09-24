Житель Новосибирска пытался поджечь дом сотрудника службы судебных приставов

УФСБ по Новосибирской области совместно с военной контрразведкой предотвратили теракт в отношении сотрудника управления ФССП России по региону, где житель города пытался поджечь его дом. Об этом сообщило ведомство. Подозреваемый, 1989 года рождения, задержан с поличным, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт.
«УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками военной контрразведки не допущено совершение теракта в отношении должностного лица управления ФССП России по Новосибирской области», — говорится в сообщении УФСБ. Передает РИА Новости.
Житель Новосибирска из личной неприязни к органам исполнительной власти создал в соцсети сообщество, целью которого объявил дестабилизацию деятельности ФССП. В качестве средства борьбы он выбрал террористические акты. В ходе оперативно-розыскных мероприятий ФСБ задержала его с поличным при попытке поджога дома сотрудника ФССП с использованием легковоспламеняющейся жидкости.
Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца
