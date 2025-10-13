Spiegel поностальгировал о дружбе России и Германии

Правительство Германии под руководством бывшего канцлера Ангелы Меркель способствовало укреплению российской армии. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel.
«Немецкие военные учили россиян более эффективному ведению войны. А оружейная компания Rheinmetall могла рассчитывать на миллиардную сделку с Россией», — сказано в материале. Он опубликован на сайте Spiegel. Данный проект, отмечается в статье, реализовывался при содействии правительства Меркель.
Как сообщает издание, оборонный концерн Rheinmetall занимался разработкой симуляторов, специализированного программного обеспечения и технического оснащения для нужд российской армии, рассчитывая заключить контракт ориентировочной стоимостью порядка 1 миллиарда евро. Согласно проекту, предполагалось создание в России сети учебных центров, спроектированных по образцу немецкого полигона Альтмарк, где проводились тренировки с использованием современных методов имитации боевых действий. Основной задачей этих центров являлось повышение боеспособности российских вооруженных сил и подготовка их к ведению современных военных операций.
По итогу совместной работы в Нижегородской области в поселке Мулино был построен Центр боевой подготовки (ЦБП), где готовят разные виды российских войск. Соглашение о его возведении было заключено в феврале 2011 года. Об этом договорились представители Rheinmetall и тогдашний министр обороны РФ Анатолий Сердюков.
Контракт на строительство объекта был заключен в ноябре того же года. Его стоимость, по различным источникам, оценивается в диапазоне от 100 до 135 миллионов евро, Реализация проекта на полигоне осуществлялась немецкой корпорацией в партнерстве со Спецстроем России. Строительство зданий на территории центра началось в 2012 году, первые испытания ЦБП прошли в сентябре 2013-го.
Новый центр, занимающий площадь в 500 квадратных километров, был спроектирован как один из наиболее современных в мировом масштабе и крупнейший в Европе. Его инфраструктура позволяет ежегодно обучать до 30 тысяч военнослужащих.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.