Трамп назвал бомбардировку Хиросимы небольшим конфликтом
Заявление Трампа прозвучало во время визита в Японию
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки — это «небольшой конфликт». Между США и Японией крепкие двусторонние отношения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Наши отношения с Японией остаются близкими все это время. Забавно, что с Японией у нас произошел небольшой конфликт. Возможно, вы слышали об этом», — сказал Трамп во время визита в Японию. Трансляция велась на сайте Белого дома.
Атомные бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки американской армией привели к гибели десятков тысяч мирных жителей. 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 сбросил атомную бомбу на Хиросиму. 9 августа аналогичная бомба упала на Нагасаки. По разным оценкам, общее число погибших составило от 150 до 250 тысяч человек.
