Трамп назвал бомбардировку Хиросимы небольшим конфликтом

Заявление Трампа прозвучало во время визита в Японию Фото: Official White House / Shealah Craighead

Атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки — это «небольшой конфликт». Между США и Японией крепкие двусторонние отношения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Наши отношения с Японией остаются близкими все это время. Забавно, что с Японией у нас произошел небольшой конфликт. Возможно, вы слышали об этом», — сказал Трамп во время визита в Японию. Трансляция велась на сайте Белого дома.