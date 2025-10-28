Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

США

Трамп назвал бомбардировку Хиросимы небольшим конфликтом

Трамп: между США и Японией крепкие двусторонние отношения
28 октября 2025 в 17:04
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Заявление Трампа прозвучало во время визита в Японию

Заявление Трампа прозвучало во время визита в Японию

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки — это «небольшой конфликт». Между США и Японией крепкие двусторонние отношения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Наши отношения с Японией остаются близкими все это время. Забавно, что с Японией у нас произошел небольшой конфликт. Возможно, вы слышали об этом», — сказал Трамп во время визита в Японию. Трансляция велась на сайте Белого дома.

Атомные бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки американской армией привели к гибели десятков тысяч мирных жителей. 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 сбросил атомную бомбу на Хиросиму. 9 августа аналогичная бомба упала на Нагасаки. По разным оценкам, общее число погибших составило от 150 до 250 тысяч человек.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал