Президент Украины Владимир Зеленский допустил фатальную ошибку, лишив мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства и должности. Об этом сообщает британское издание Spectator. По данным издания, указ был подписан без судебного разбирательства, что противоречит статье 25 Конституции Украины.
«Зеленский подписал указ о лишении гражданства без какого бы то ни было судебного разбирательства или надлежащей правовой процедуры, хотя статья 25 Конституции Украины прямо это запрещает. Даже в условиях военного положения это вопиющая атака на демократию», — говорится в материале Spectator. В публикации также сказано, что посев страха, хаоса и разобщенности со стороны Киева является фатальной ошибкой.
Кроме Труханова, украинского гражданства также были лишены бывший депутат Верховной рады Олег Царев и артист балета Сергей Полунин. Сам Геннадий Труханов заявил, что намерен обжаловать решение в суде и не собирается покидать Одессу. Он также опроверг наличие у себя российского гражданства. При этом петиция о лишении его гражданства набрала более 25 тысяч подписей.
