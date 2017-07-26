Обыски в Орджо открывают шкаф со скелетами мэрии Екатеринбурга

09:38 26 июля 2017 0

Во всех версиях понедельничных обысков в администрации Орджоникидзевского района источники сходятся в одном: правоохранительные органы еще не закончили Фото: wikimedia.org/Andrey Stenin

Прошедшая в понедельник выемка документов в администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга может быть частью большой игры между городскими бизнесменами и руководством муниципалитета. В этом уверены источники «URA.RU», знакомые с ходом расследования и подробностями взаимоотношений предпринимателей и администрации. До сентября 2018 года, когда екатеринбуржцы изберут новый состав гордумы, такие мероприятия могут неоднократно повториться.

Свердловское управление СКР все еще отказывается от пояснений по поводу прошедшей в понедельник выемки документов. Официально даже неизвестно, к кому именно из чиновников приходили следователи. Так, в СМИ сообщалось, что следственные действия велись непосредственно в кабинете главы района Вячеслава Трапезникова, однако по информации «URA.RU» события проходили в отделе потребительского рынка, трех сотрудников которого впоследствии увезли для дачи показаний.

По словам источника «URA.RU» настоящей целью следователей является бывший глава администрации Орждоникидзевского района Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам инсайдера «URA.RU», знакомого с ходом расследования, в кабинете главы района, собственно, искать было и нечего, поскольку дело связано с его предшественником — Олегом Лефтоном. «При нем земля вокруг рынка „Омега“ была сдана в аренду частникам. Потом пришел Трапезников и передал эту землю рынку под расширение. А тот уже потребовал снести павильоны. Частники тогда взяли свои договора и обратились в прокуратуру и следственный комитет, где теперь разбираются, как одна и та же земля могла быть сдана в аренду двум разным юрлицам и почему эти павильоны ни в каких реестрах не значатся», — пояснил источник.

Любопытно, что, по словам Олега Лефтона, никаких павильонов там и не должно стоять. «При мне никому ничего в аренду не сдавалось. Администрация района вообще не занимается подобными вопросами», — сказал Лефтон нашему агентству.

Учредитель рынка, депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Смирнов в свою очередь также заверил корреспондента «URA.RU», что у его организаций никаких претензий к администрации района нет. Но добавил, что: «Слышал, что там могут быть проблемы с объектами нестационарной торговли. Район в этом в этом плане вообще один из самых проблемных по сравнению с другими в городе».

Так или иначе, но киоски стоят. И, как ранее писало «URA.RU», поставлены они были гражданским мужем дочери экс-главы администрации района Асланом Халидовым.

Спор, начавшийся из-за киосков, может закончиться громкими разоблачениями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Но, по словам другого информированного источника, киоски — это лишь элемент противостояния: «Следующим этапом должно появиться дело о взятке. И это претензия не к Лефтону, а попытка через него надавить на нынешнее руководство города. Пусть и бывший, но глава района знает достаточно, нужен лишь повод его разговорить».

Собеседник агентства в Орджоникидзевском районе считает, что происходящее — часть подготовки к запланированным в следующем году выборам в гордуму. По другим, уже около года ведутся переговоры о смене владельца городского «Водоканала», обсуждения зашли в тупик, и одна из сторон решила начать использовать имеющиеся на руках козыри. Впрочем, версии не исключают друг друга, тем более, что во всех случаях источники сходятся в одном: правоохранительные органы еще появятся в офисе районной администрации.